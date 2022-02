Porco farofeiro, Bolsonaro, amigão do Queiroz, chafurda na lama do Centrão

Presidente Jair Bolsonaro comendo churrasco e farofa, nesse domingo (30/01/22) (foto: Reprodução/Redes Sociais)









A ideia genial de um pau mandado qualquer do Carlucho deu com os burros n’água, hehe, e o que viralizou foi a grotesca cena de um político pilantra e cínico - acreditando passar uma imagem de homem simples do povo -, comendo como um animal selvagem, que só serviu para mostrar a falsidade do ainda mito da gadolândia.





Vexame monumental, o vídeo - nauseabundo até para padrões bolsonaristas - foi retirado da rede social do ministro das Comunicações, que foi o divulgador da ‘obra-prima’, mas a verossimilhança do presidente com um porco faminto jamais será esquecida. Até porque, convenhamos, ambos chafurdam à exaustão. Explico.





Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, deita, rola, ronca e fuça no lamaçal do centrão, das rachadinhas e dos ‘micheques’ na conta da esposa Michelle, a primeira-dama que, vez ou outra, em transe, dispara a balbuciar em dialeto para gado ver, ou melhor, ouvir, digo, ver e ouvir, enfim, dá no mesmo, já que é tudo embromação.





Já os suínos de verdade chafurdam nas próprias fezes, e o que nos parece extremamente sujo e nojento - e é! -, acaba se tornando límpido e puro, como água de degelo polar, diante do jogo político rasteiro e da manipulação eleitoreira de porcalhões, como Jair Bolsonaro, o maníaco do tratamento precoce, e seu rebanho óinc óinc.