Quem casa quer casa: Lula e sua fabulosa mansão de 700 metros em SP

Lula, Marilena Chauí e companhia odeiam a classe média. Imagino se gostassem (foto: Ricardo STUCKERT) Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, dias atrás, em ato de campanha na CUT, ou algo assim, bateu sem dó nem piedade na classe média brasileira, alvo eterno da fúria sindical e da esquerda brasileira, sabe-se lá o porquê.





Sim, se há algo que a canhotinha nacional não suporta, é pobre que deixou de ser pobre mas não se tornou rico. No Brasil, oficialmente ao menos, classe média significa uma família com renda mensal de três a sete mil reais.









A ‘filósofa’, por certo, não se referia à classe média pobre, pois massa de manobra de seus ídolos cretinos populistas. Ela se referia à classe média rica, àquela que ‘consome bens materiais, muda de casa, compra carro e acha que ficou rica’ (palavras enojadas da moça).





A valente também não se referia aos ricos de verdade do País, como as famílias Andrade (Andrade e Gutierrez), Villela (Banco Itaú), Odebrecht e outros bilionários do ‘socialismo brasuca’, que irrigaram, durante décadas, os bolsos e cofres das esquerdas do Brasil.









Leia: Ex-presidente Lula se casa com Rosângela Silva em São Paulo



Voltando ao ex-tudo (ex-presidente, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro), é sabido que casou, mudou e não me convidou. O capo petista contraiu núpcias em luxuoso salão de festas, com regabofe de primeira, para cerca de 150 convidados em São Paulo.

A pajelança durou cerca de nove horas, e ninguém pôde entrar com celular. Sabem como é, né? Quando se trata de socialismo, tudo é público. Já o capitalismo, só no privado. Afinal, ‘eu odeio a classe média que bebe vinho caro e fuma charuto cubano, porra’!

Livre, leve e solto pelos ‘brodinhos’ do Supremo, e embolsando indenizações por ter sido chamado de ‘líder de quadrilha’, o pai do Ronaldinho dos Negócios trocou São Bernardo por Sampa, e o AP humilde em que morava com a ‘galega’ por uma luxuosa mansão.





Com 700 metros quadrados, piscina, quatro suítes, oito banheiros (taqueopariu!!) e churrasqueira, o novo puxadinho do pai dos pobres deixa o sítio de Atibaia (que não é dele) e o triplex de Guarujá (que também não é dele) parecendo cafofo de quarto e sala.





Outro dia, o chefão do mensalão e petrolão - vixe, lá vem processo nimim!! - surgiu ostentando um relógio Piaget, avaliado em 90 mil reais (o mesmo valor dos micheques do Queiroz). Isso porque Lula, Chauí e companhia odeiam a classe média. Imagino se gostassem.