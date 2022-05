Alguém está ou estará disposto a pegar em armas por Bolsonaro? Duvido

'O maridão da 'Micheque' não é capaz de organizar um golpe nem no condomínio onde morava' (foto: Filipe ARAUJO/AFP) Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, mal acabara de vencer as eleições e já investia, trepado como um orangotango faminto em cima de um caminhão de som à frente de um quartel em Brasília, contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.









A seguir, o resto é a história que todos conhecemos: dia após dia, o amigão do Queiroz investiu contra o STF, o TSE, o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, os presidentes da Câmara e do Congresso, enfim, contra a própria democracia brasileira.

VAI E VEM GOLPISTA

Não foi uma nem foram duas, mas dezenas as vezes em que o patriarca do clã das rachadinhas incentivou a desobediência civil durante a pandemia do novo coronavírus, inclusive, espantosamente, pregando luta armada contra prefeitos e governadores.





O devoto da cloroquina tentou, de forma ainda mais clara e rasgada, um golpe de Estado em 7 de setembro de 2021, quando, frustrado, deprimido e temeroso, regrediu e se desculpou, por carta, notadamente com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.





Novamente, desde algumas semanas, contudo, o ‘mito’ voltou à carga com os discursos golpistas, dando a entender que não aceitará a derrota nas eleições, muito menos as consequências criminais de seus atos, caso venha a ser julgado e condenado pela Justiça.

VAI TER GOLPE?

A pergunta que fica é: como? Quando? Por quê? Com quem? Sim, de que forma Jair Bolsonaro, o sócio do corona e amante do torturador Ustra, irá impedir a continuidade do Estado Democrático de Direito do Brasil. Como irá fazê-lo e com quem?





Pergunto a mim mesmo: quem irá auxiliar a aventura do ex-capitão desonrado ? Os idosos brancos e ricos das passeatas golpistas, que se imaginam o ‘povo brasileiro’? Os tios e tias do Facebook e WhatsApp? Os militares de pijama em seus blindados fumacês?





Ou seriam os 27 governadores, os 6 mil prefeitos, as dezenas de milhares de vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores? Quem sabe os juízes, os desembargadores e até mesmo os ministros dos tribunais superiores?

NÃO, NÃO VAI TER GOLPE

Será que esses lunáticos golpistas têm assistido à reação da comunidade internacional contra a Rússia, por causa da invasão à Ucrânia? Essas bestas ao quadrado imaginam a retaliação da ONU, UE, OCDE, NAFTA, G7, G20 e sei lá quais outras entidades?





O maridão da ‘Micheque’ não é capaz de organizar um golpe nem no condomínio onde morava. Até porque, como visto e sabido, é incapaz de administrar uma barraquinha de cachorro-quente. Quem é este sujeito para representar de fato uma ameaça





Eu adoraria vê-lo tentar de verdade, e sei que não verei, mas seria divertido assistir a um confronto entre a terceira idade bolsonarista e o ‘exército do Stédile'. Nessa hora, inclusive, intuo que o fortão Daniel Silveira seria o segundo a sair correndo. O primeiro, claro, seria o próprio golpista de araque, Jair Bolsonaro, o arregão.