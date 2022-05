Bolsonaro diz que muitos de seus militantes são 'malucos e dignos de pena'

Em mais uma ‘aparição fantasma’ pelas ruas, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, após ser vaiado em boa parte do trajeto por onde passou , disse a repórteres que somente ‘ um imbecil ou psicopata pode considerar os atos de 7 de setembro e 1o de maio atentados contra a democracia’.

De qualquer forma, fica o ‘dito pelo dito’. Alô, turma da terceira idade branca , rica, vestida com a camisa da CBF, fazendo arminha com as mãos, pedindo golpe de Estado, papai Bolsonaro os considera malucos, dignos de pena. Eu, particularmente, concordo com ele e complemento: bando de idiotas cretinos!