Bolsonaro volta a comparar negros com animais de corte; há quem ache graça

Bolsonaro voltou a ridicularizar um rapaz preto (foto: EVARISTO SA / AFP)

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , é capaz dos mais grotescos gestos e das mais infames palavras, já que cérebro e coração (ambos no sentido metafórico) são constituídos do mais puro e denso amálgama fecal. Absolutamente nada do que diz e faz caminha no sentido da construção e dos bons sentimentos; apenas no da destruição e do ódio.













O patriarca do clã das rachadinhas chegou a ser denunciado por racismo, mas a denúncia não prosperou no STF - que novidade, né? - sendo rejeitada pelo voto de desempate de Alexandre de Morais. Sabem como é: o Xandão só ‘se coça’ quando a treta é com ele; os negros que se lasquem! Aliás, os judeus também não viram nada de mais nas ofensas.









O que este abjeto, travestido de presidente da República, faz no exercício e com o decoro do cargo já seria motivo de impeachment e responsabilização criminal imediatos, em qualquer republiqueta menos bananeira que o Brasil. Por aqui, infelizmente, não apenas não resulta em nada, como ainda rende apoio, votos e gargalhadas, inclusive da própria vítima.