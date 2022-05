Lula ou Bolsonaro: a quem, afinal, eu ajudo com meu enorme poder?

Sim, eu sei, sou lido pra chuchu - e não sou o Alckmin, não, hein? Mas, cá entre nós, meu poder como influenciador é do tipo encontrado na genial música Indignação, do Skank: ‘não ultrapassa a janela de nossas casas’.

Já os lulopetistas me acusam de, a cada lapada que dou nas barbas do chefão do petrolão e do mensalão , estar ajudando a reeleição do verdugo do Planalto. Novamente: nem tanto, petralhada. Sou apenas um Zé Ninguém, pô!