Pazuello vai escrever plano de governo de Bolsonaro, diz colunista

Pazuello foi o ministro da Saúde de Bolsonaro entre parte de 2020 e 2021 (foto: EVARISTO SÁ / AFP)

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi designado para escrever o plano de governo que vai nortear a tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro (PL). A informação é do colunista Lauro Jardim, de "O Globo". O general é um dos homens de confiança do presidente da República.A ideia de Bolsonaro, segundo Jardim, é construir um documento com propostas, mais amplo e menos vago, do que a versão de 2018 do material. O plano de governo da última eleição, batizado "Caminho da prosperidade", recebeu críticas à época do pleito por não ir a fundo em temas importantes para o país, como saúde e educação.Pazuello deixou o Ministério da Saúde em março do ano passado , durante a crise imposta pela COVID-19. A postura dele diante da pandemia irritou deputados e senadores de oposição a Bolsonaro. Neste ano, o militar deve tentar vaga no Congresso Nacional pelo PL do Rio de Janeiro.