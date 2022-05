Aprendam: consciência social e empatia não são propriedades da esquerda

Homem coloca mão tampando câmera que registrava agressão a jornalista em manifestação pró-Bolsonaro em BH (foto: Arquivo/EM/DA Press)

Que o Brasil e os brasileiros jamais foram o suprassumo da inteligência e da civilidade, isso não é surpresa para ninguém. Somos, muito além de analfabetos plenos e analfabetos funcionais, e de ignorantes crassos e imbecis notórios, uma sociedade sem cultura geral e o mínimo espírito de urbanidade e compaixão, não à toa nossa miserável condição sócio-econômica e os indicadores cada vez mais crescentes de violência descontrolada e piora estrondosa nos rankings internacionais de qualidade de vida.









Prova inequívoca da degradação assustadora da nossa condição moral, além dos piores números oficiais possíveis de Educação, Saúde e Segurança Pública, são os comentários na internet e em rodas de amigos, sobre assuntos de cunho social e político. Dias atrás, por exemplo, escrevi, ‘que saudade desses garotos’, me referindo aos Mamonas Assassinas , grupo de rock dos anos 1990, tragicamente morto em um acidente aéreo, e recebi como resposta: ‘puro lixo cultural, somos gratos à Cantareira’ ( o local da queda do avião ).





Por que ‘lixo cultural’? Bem, talvez pelo mesmo motivo da revolta com o ‘beijo gay’ do filho do Superman ou a tatuagem íntima da Anitta. O brasileiro médio não dá conta do próprio quintal, mas não abre mão de vigiar e maldizer o do vizinho; sobretudo se este é alguém de sucesso. Além disso, após a ascensão do bolsonarismo, representado majoritariamente pela terceira idade branca , de classe média e neopentecostal obtusa, qualquer manifestação de empatia, solidariedade e consciência social é tida como ‘comunismo’.





Tenho recebido uma saraivada de ofensas - inclusive de conhecidos e de amigos de amigos - por colunas recentes, em que trato da desigualdade social e do preconceito contra pretos e pobres no Brasil. Uma das besteiras mais comuns é me adjetivar de ‘comunistinha de Iphone’ ou ‘esquerdista da zona sul’. Essa gente é tão imbecil, mas tão imbecil (e mesquinha e preconceituosa), que confunde sensibilidade e piedade com esquerdismo. Ora, ainda que fosse, qual o problema? Não ser o Daniel Silveira é que é errado agora?





Outra coluna minha, bastante atacada pelos ogros das SUV’s e as ogras do preenchimento labial (as ‘véia’ branquela ficam parecendo o Pato Purific, hehe), foi a que descrevi meu sentimento diante de uma faxineira negra , devidamente uniformizada de serviçal da Casa Grande em uma sorveteria da moda em BH, limpando as mesas emporcalhadas por ricos brancos. As bestas-feras são incapazes de compreender uma sincera autocrítica (já que sou rico e branco) e um genuíno sofrimento empático por quem jamais mudará de lugar.





Sinceramente, cago e ando para as idiotices que dizem a meu respeito, mas não consigo não sentir muita raiva e desprezo por essa canalha egoísta, egocêntrica e completamente burra, que baba sua gosma miserável e retrógrada por aí. Atenção, asininos e asininas das zonas sul do Brasil: o comunismo acabou. O socialismo sobrevive, mas miseravelmente e fora do Brasil. A esquerda não é proprietária dos bons sentimentos. Olhar com empatia e solidariedade para os menos favorecidos é ético e o correto a fazer. Preciso desenhar?





Um último recado: usar camisa da CBF; fazer arminha com os dedos; espancar jornalistas; ofender pretos, pobres, gays e quem pensa diferente; zurrar ‘mito’ e repetir o bordão mais falso do que nota de sete reais, ‘Brasil acima de tudo, Deus acima de todos’, não tornará o País melhor nem suas vidas medíocres menos miseráveis. Por isso, ao invés de me xingar na internet, ou pelas costas, em eventos sociais, que tal levantarem a bunda do sofá e ajudarem a melhorar a vida de quem está sofrendo e precisa, hein, seus babacões senis?