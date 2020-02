Galo da Madrugada faz homenagem à xilogravura e ao cordel

O 43° desfile do Galo da Madrugada reverencia o embolador Galo Preto, Patrimônio Vivo de Pernambuco (foto: ARTHUR SOUZA/LEIAJÁIMAGENS/ESTADãO CONTEúDO)



O desfile do Galo da Madrugada vem arrastando uma multidão para o Centro do Recife neste sábado de Zé Pereira. Desde cedo, os foliões já estavam nas ruas a todo vapor para acompanhar o maior bloco do mundo.



O 43° desfile conta com 30 trios elétricos. De acordo com o vice-presidente do bloco, Rordigo Meneses, o desfile deve terminar por volta das 18h30. A concentração começou às 8h e, em seguida, o cortejo deu início ao desfile.



Ao todo, 42 atrações vão passar nos trios pelos bairros do Centro do Recife, como São José, Santo Antônio, Coelhos, Coque, Cabanga, Boa Vista e Bairro do Recife. Entre os artistas, já se apresentaram Marrom Brasileiro, Maestro Forró, Asas da América, Fafá de Belem, Geraldinho Lins, Bia Villachan e Gustavo Travassos.





Entre as estrelas mais aguardadas estão Pabllo Vittar, Marcelo Falcão, Elba Ramalho, Margareth Menezes, Fafá de Belém e Michelle Melo.



O bloco espera enerrar sua festa com mais de 2 milhões de foliões.





Sob o tema "Xilogravura no cordel do frevo", os seis carros alegóricos que desfilam em 2020 destacam, além dos clarins e do galo símbolo da agremiação, a fauna e a flora que inspiram cordelistas e xilogravuristas, a luta do sertanejo e a migração de quem vive no interior para o litoral. O principal homenageado é o xilogravurista J. Borges, de Bezerros.



O Galo da Madrugada também reverencia o embolador Galo Preto, Patrimônio Vivo de Pernambuco; a dupla Caju e Castanha; as indígenas Carmem Fulni-ô Jaqueline Xucuru e Cléo Pancararu; e o xilogravurista Mestre Dila de Caruaru, falecido em 2019.



As personalidades são homenageadas pelo Selo Gigante Guardião da Cultura.



No quesito fantasia, a criatividade é uma marca registrada no carnaval de Pernambuco. Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff marcaram presença, assim como a lembrança da fala do secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, do governo do presidente Jair Bolsonaro, durante o vazamento de óleo nas praias do Nordeste: "peixe que foge óleo".