Bolsonaristas propõem boicote a produtos Piracanjuba

Imagens nas redes sociais proferem xingamentos a Ivete Sangalo e pedem boicote à Piracanjuba, da qual a cantora é garota propaganda (foto: Reprodução/X)

Grupos bolsonaristas começaram um movimento nesta segunda-feira (30/10) contra a marca de laticínios Piracanjuba. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais para propor um boicote à empresa goiana, já que Ivete Sangalo, que já fez diversas críticas ao ex-chefe do Executivo, é garota propaganda da marca.

Não se sabe exatamente como o boicote começou, já que a marca não divulgou nenhuma nova ação publicitária. Além disso, a baiana é o rosto das campanhas desde 2019. Ivete apoiou abertamente o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022, além de puxar um coro contra Bolsonaro em um de seus shows e criticar em entrevistas políticas de sua gestão.

Em uma das ocasiões, o ex-presidente debochou da cantora, dizendo que ela estaria chateada por causa dos cortes na Lei Rouanet. “Não comprem esse leite Piracanjuba... Lembro bem de um vídeo em que ela para o show e fala de Bolsonaro com aqueles adjetivos terminados em ‘ista’ e ‘cida’, além devai tomar no seu centro do canal anal”, comentou um bolsonarista.



Outro perfil usou o vídeo de um dos show da Ivete como um recado aos apoiadores do ex-presidente: “Esta é a semana do boicote. Não comprem Piracanjuba de jeito nenhum. Quando chegar ao mercado, lembre desse aviso.”

Uma das maiores repercussões nas redes sociais é de um vídeo em que um bolsonarista aparece no mercado dizendo que não compra mais os leites da marca e colocando uma caixa de Ninho, da Nestlé, do carrinho. A postagem viralizou porque, desde 2019, é a Piracanjuba quem fabrica o leite da Nestlé no Brasil. “Acabei de ver que bolsonaristas estão boicotando a Piracanjuba e falando para comprarem leite da Nestlé. Uma pesquisada básica evitaria passar tanta vergonha”, escreveu um perfil.

O Estado de Minas entrou em contato com a Piracanjuba, mas, até o momento, não obteve respostas. O espaço permanece aberto para posicionamentos.

Além da marca goiana, algumas pessoas sugerem um boicote à agência de viagens CVC, que também tem parceria comercial com Ivete, e ao show da cantora no Maracanã. No entanto, a apresentação do dia 20 de dezembro já tem ingressos esgotados para alguns setores.

Boicote ao bis

Há duas semanas, bolsonaristas propuseram um boicote ao chocolate Bis, da Lacta, por patrocinar o influenciador Felipe Neto. O youtuber é crítico ferrenho do antigo governo federal e, com isso, é visto como um dos “maiores inimigos” dos simpatizantes à antiga gestão. Desde então, apoiadores do ex-presidente começaram uma campanha pelo boicote da marca e a promover o KitKat, doce da Nestlé, que também possui placas de wafer cobertos por chocolate.

Porém, logo o KitKat entrou na lista de “marcas lacradoras”, já que faz diversas campanhas em prol da diversidade.