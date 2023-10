Eduardo Bolsonaro sobre governo Lula: 'Vamos voltar e consertar a lambança'

440

Eduardo Bolsonaro afirma que Haddad não sabe o que fazer com os gastos do governo (foto: Câmara dos Deputados/Reprodução) No dia em que completa um ano da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022, nesta segunda-feira (30/10), o filho 03 de Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que a direita vai “aguentar firme” e voltar para “consertar” supostas “lambanças” do governo atual.









A fala de Lula sobre a meta tem sido usada como combustível de opositores para apontar uma suposta irresponsabilidade do governo com as contas públicas. Segundo Lula, o governo não fará cortes, por exemplo, em obras que são prioritárias para o país. “Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal a gente vai fazer. O que eu posso dizer é que ela não precisa ser zero, o país não precisa disso ”, disse o presidente na sexta-feira (27/10).





A meta era uma das principais bandeiras de Haddad, que tem trabalhado para aumentar a arrecadação do governo com medidas como a regulamentação das casas de apostas esportivas. O ministro da Fazenda disse que não há “descompromisso” do presidente com a situação fiscal.

Eleições de 2022