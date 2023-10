Governo Zema estuda ceder Codemig ao governo federal para pagar dívida

A proposta foi apresentada pelo deputado em maio, voltando a ser aventada ao governo Zema durante audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na última terça-feira (24/10), quando os secretários de estado Gustavo Barbosa (Fazenda) e Luísa Barreto (Planejamento e Gestão) apresentaram o plano do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) aos parlamentares. Na ocasião, o Professor Cleiton apresentou a proposta como uma solução para a dívida de R$ 160 bilhões do Estado com a União.

A federalização da estatal consiste em ceder a totalidade das ações ordinárias e preferenciais do governo de Minas e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) para a União. Em nota, a gestão Zema afirma que está aberta para a operação, caso seja do interesse do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) federalizar a estatal para o abatimento dos débitos.

A privatização da empresa consta no plano do RRF como uma das medidas que viabiliza a quitação dos passivos da dívida e “consequente alcance equilíbrio financeiro” do Estado. A oposição ao governador defende que a federalização seja uma alternativa que não envolva a concessão da empresa para iniciativa privada, preservando os interesses públicos da empresa.

Zema ainda pediu uma resposta célere do Ministério da Fazenda, para seguir com as projeções fiscais de irão permitir que “Minas siga na busca pela previsibilidade e equilíbrio das contas públicas”. O Estado de Minas consultou a pasta de Haddad sobre a proposta e aguarda retorno para atualização da matéria.

O RRF tramita na Assembleia Legislativa desde 2019, mas ficou arquivado até o início deste mês de outubro. Conforme apresentado pelos secretários, o propósito do regime seria organizar as contas do estado pagando inicialmente valores mais baixos da dívida com a União e criar uma situação mais confortável para quitar o débito nos anos seguintes à vigência do RRF.

No entanto, os próprios membros do governo alegaram que a dívida cresceria durante a recuperação fiscal, sairiam dos atuais R$ 164 bilhões para cerca de R$ 210 bilhões em 2032. Durante todo o período, Minas pagaria apenas o serviço da dívida, uma soma da amortização, encargos e juros.



Deputados da oposição defendem uma saída política para a situação fiscal, como negociações diretas com o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), e até uma nova liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) adiando o pagamento dos débitos para que o plano seja adequado pelo governo Lula a modo de ser “menos danoso” ao funcionalismo público.

Atualmente, a proposta está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e deve ser apreciada pelo colegiado nesta terça-feira (31/10). O projeto já sofreu uma série de alterações fruto do diálogo entre os parlamentares, como a vinculação de receitas provenientes da venda de estatais ou concessão de serviços e ativos ao pagamento do passivo da dívida com a União.

Aprovado na CCJ, o texto deve chegar na Comissão de Administração Pública somente após o feriado de finados, na quarta-feira (2/11). Minas Gerais tem até o dia 20 de dezembro para aprovar o RRF, caso o contrário já em janeiro de 2024 precisa efetuar o pagamento à vista de R$ 18 bilhões, o que segundo o governo inviabiliza o “equilíbrio atual” das contas.



"O governador Romeu Zema encaminhou ao Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ofício de consulta sobre a nova proposta, apresentada por parlamentares mineiros, relacionada à desestatização da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig). Como alternativa para o Plano de Recuperação Econômica de MG, os deputados mineiros propõem a hipótese de federalização da empresa, com abatimento de valor no estoque da dívida do Estado.





O documento faz uma consulta ao ministério quanto à proposição que consta no PL 284/2013, em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerias. A ideia foi apresentada pelos parlamentares em audiência pública realizada na última terça-feira (24/10), com participação dos secretários de Estado Gustavo Barbosa (Fazenda), Luísa Barreto (Planejamento e Gestão) e Gustavo Valadares (Governo).





O Governo de Minas tem buscado, desde 2019, solucionar o problema da dívida do Estado com a União por meio da adesão ao RRF dentro do Regime de Recuperação Econômica do Estado. A proposta prevê a desestatização da Codemig que irá gerar receitas acima de R$ 20 bilhões que poderão ser utilizados no estoque da dívida. Caso o Governo Federal tenha interesse em federalizar a Companhia com o abatimento dos débitos de acordo com o valor de mercado da Codemig, o Estado está aberto para seguir com a operação.





O Executivo Estadual aguarda agora uma resposta célere do Ministério da Fazenda para seguir com as projeções fiscais que irão permitir que Minas siga na busca pela previsibilidade e equilíbrio das contas públicas.





A desestatização da Codemig, como enfatizado no Plano de Recuperação Econômica entregue à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em 31/5, representa importante mecanismo para viabilizar a quitação de passivos e consequente alcance do equilíbrio financeiro, objetivos do RRF.





