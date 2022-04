Lula derrapa onde Bolsonaro nada de braçada: eleição não termina na véspera

(foto: Marcos Corrêa/Presidência da República; Apu Gomes/AFP)

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, é o ‘perfeito idiota latino-americano’, descrito pelo genial Vargas Llosa (e companhia), só que da Direita. Ignorante de pai e mãe e truculento até não poder mais, ancora-se - e escora-se! - exclusivamente na pauta reacionária (não confundir com conservadora ou liberal) de costumes e valores, para conseguir angariar atenção e votos. Se fosse necessário mostrar algum bom serviço, estaria politicamente mais fulminado que a imagem internacional da Rússia.













Veja vídeo: Essa semana, o meliante de São Bernardo, Lula da Silva, derrapou feio e deu, como se diz no interior, milho para bode. Não sei se por soberba ou mesmo por algum grau de senilidade (a idade sempre chega, né?), o petista errou onde não podia e falou duas besteiras que lhe custarão caro: ‘todo mundo deve ter direito ao aborto ’ e ‘se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa dele, não é para xingar, é para conversar com ele, com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele’.Veja vídeo: 'O aborto existe, por mais que a lei proiba', reitera Lula





Bem, o brasileiro é majoritariamente contra o aborto, conforme inúmeras pesquisas já apontaram, principalmente os religiosos. E é bandeira do devoto da cloroquina! Assim, o chefão do mensalão reforça o voto da direita em Bolsonaro e, de quebra, desagrada boa parte da sua base (60% entre os evangélicos). Sobre molestar deputados e suas famílias, não custa lembrar a reação - acertada! - do STF contra quem pregou violência a ministros da Casa, e a histeria bolsonarista contrária a respeito.