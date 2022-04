E aí, Reinaldo Azevedo? E agora, Miriam Leitão? Lula é mesmo democrata?

(foto: Lula Marques)

Que Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, é um autocrata lunático que sonha em se tornar ditador do Brasil, isso é mais do que claro e evidente. Agora, em nome disso, tornar Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, um democrata, aí já é demais.





O pai do Ronaldinho dos Negócios jamais foi exemplo de democracia. Ao contrário. Dentro do próprio Partido dos Trabalhadores é um egocêntrico protoditador, e incapaz de aceitar a oposição interna, sempre disposto a dinamitar qualquer nova liderança.









Intolerante e agressivo, o líder do petrolão usou e abusou, durante sua trajetória política, de satélites criminosos, como o MTST e o MST, para ‘tocar o terror’ em manifestações contra tudo e contra todos, que costumeiramente terminavam em violência.





Lula, igualmente, foi o criador do odiento ‘nós x eles’, que encontrou no bolsonarismo uma face ainda mais virulenta e violenta. O bandoleiro petista considera qualquer opositor uma espécie de mal a ser exterminado - no voto e na porrada.





Disfarçado de democrata, sua máscara caiu durante um encontro com a CUT - outro de seus violentos aparelhos políticos -, quando incentivou seus ‘bate-paus’ a assediarem e molestarem as esposas e filhas de parlamentares opositores.





De forma assumidamente fascista e criminosa, o ‘grande estadista’ quer impor sua agenda na base da opressão - e agressão - física. Antigamente, esse bilontra preferia comprar, na surdina, claro, a oposição. Agora, ao que parece, os tempos mudaram.





Reinaldo Azevedo, de quem eu gosto muito e admiro, ainda que discorde frontalmente em muita coisa, vive repetindo que a grande diferença entre Lula e Bolsonaro é a predileção e a escolha declarada, do primeiro, pela via da democracia.





Miriam Leitão, esta semana, também repetiu a falácia, que culminou na abjeta e inaceitável provocação de Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, que debochou da tortura sofrida pela jornalista durante os ‘anos de chumbo’ do regime militar no Brasil.





Não, meus caros. Vocês são dois dos maiores e mais respeitados comentaristas políticos do País, e eu, por certo, não sou ninguém. Ou melhor, sou o Zé Ninguém. Mas vocês estão completamente enganados, e tudo o que descrevi acima prova o porquê.





Lula não é nem nunca foi um exemplo de democrata. É apenas um safado que usa e abusa da democracia para seus projetos pessoais de riqueza e poder, desprezando qualquer tipo de oposição ou pensamento contrário.