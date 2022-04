Eduardo Bolsonaro questiona se Miriam Leitão realmente foi torturada

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados )



O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comentou, nesta terça-feira (5/4), a polêmica que envolveu a jornalista Míriam Leitão . O filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (PL) debochou das torturas sofridas pela jornalista em 1973.

Durante uma entrevista a um canal bolsonarista no YouTube, Eduardo questionou se a jornalista teria realmente sofrido as torturas que ela relata.





Miriam foi colocada, em uma sala escura com uma cobra numa sessão de tortura durante o regime militar. Ela estava grávida.





“A Míriam Leitão certamente não se sentiu ofendida”, disse o filho do presidente. “E ela só tem a palavra dela, dizendo que foi vítima de uma tortura psicológica quando foi jogada dentro de uma cela junto com uma cobra. Eu fico com a pulga atrás da orelha, porque você não tem um vídeo, não tem outras testemunhas, não tem uma prova documental, não tem absolutamente nada. E esse pessoal que está acostumado a mentir e que nada faz quando artigos torcem pela morte do presidente [Bolsonaro]. Fica difícil acreditar que esse pessoal é tão pró-direitos humanos, é tão assim do paz e amor”, afirmou o parlamentar.





No final da tarde de ontem, segunda-feira (4/4), O PSOL protocolou uma representação no Conselho de Ética da Câmara em que pede a cassação do mandato de Eduardo.





O pedido foi feito depois que o filho do presidente publicou nas redes sociais a imagem da última coluna da jornalista e escreveu: "Ainda com pena da [emoji de cobra]".