Bolsonaro culpa imprensa e 'outros poderes' de impedir avanço do Brasil

Bolsonaro volta a atacar a imprensa no Rio de Janeiro (foto: Agência Brasil/Reprodução )

Em encontro com empresários no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (4/4), o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar a imprensa brasileira e profissionais da comunicação. “Mentem o tempo todo”, disse o líder do executivo. Incluído no inquérito das fake news, Bolsonaro é investigado pelo uso e propagação de informações falsas sobre vacinação e Aids.