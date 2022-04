Após Luciano Hang desistir, Bolsonaro afirma ter nome ao Senado por SC

IS

O empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan, desistiu de concorrer ao Senado por Santa Catarina (foto: Divulgação)

Aproveitando a desistência do empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan, de concorrer ao Senado por Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (1º/4) que apoiará o nome do secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif para a corrida ao pleito.





Ontem, alegando querer estar mais próximo à família, o dono da Havan anunciou que não irá concorrer, deixando o caminho aberto para Seif.

"O Luciano Hang desistiu, né? Vou ter um candidato lá. Conhecem o Jorge Seif? Eu chamo de 'tilápia'", disse na saída do Palácio da Alvorada a bolsonaristas.





Bolsonaro relatou em várias ocasiões que Seif merecia que o Ministério da Pesca fosse reativado por conta do trabalho desenvolvido por ele. O secretário foi exonerado nessa quinta-feira (31/3), junto a outros nomes do 1º e 2º escalão do governo.





Hang, por sua vez, disse ter repensado a candidatura após o filho ter sofrido um mal súbito. "Eu repensei a minha vida naqueles minutos ali. Continuarei trabalhando para mudar o Brasil, mas não serei político. Tenho certeza que as pessoas vão entender", completou, dizendo que ainda assim seguirá atuando nos bastidores da política.





"Inferno"

Ainda durante o bate papo com apoiadores, sem maiores detalhes, Bolsonaro disse hoje que sua vida "está um inferno". "Tá um inferno minha vida. Se eu for tratar de política, não faço mais nada da minha vida", concluiu.