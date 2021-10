Luciano Hang ganha 112 mil seguidores após depoimento na CPI da COVID

Luciano Hang ganha 112 mil seguidores após CPI da COVID na quarta-feira (29/09) (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) depoimento de Luciano Hang , o “véio da Havan”, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal na última quarta-feira (2/10) rendeu nas redes sociais. O empresário bolsonarista ganhou mais de 112 mil seguidores no Instagram após a sessão.









Leia: Hang também foi questionado pelos senadores pela suspeita de ter financiado a disseminação de 'fake news' sobre a COVID-19 junto ao blogueiro bolsonarista Allan do Santos, do canal 'Terça Livre', caso investigado em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).Leia: Hang admite ter permitido Prevent Senior a fazer ozonioterapia nele





Mas o depoimento de Hang na CPI agradou alguns apoiadores do presidente, que começaram a seguir o empresário bolsonarista no Instagram. Segundo a plataforma Social Blade, ele ganhou mais de 112 mil seguidores de quarta até sexta. Hoje, ele conta com 3,9 milhões de pessoas seguindo sua conta na rede social.