Bolsonaro: atuação da CPI da COVID em depoimento de Hang foi um 'fiasco'

Bolsonaro afirmou, ainda, que o chamado "G7" da CPI da COVID, que é justamente o grupo de senadores que fazem oposição ao governo, não está conseguindo provar nada e que tentam criminalizar pessoas que fazem o chamado "tratamento precoce", que é feito com o uso de remédios sem eficácia comprovada.

"Ontem o depoimento do Luciano Hang... eu assisti parte daquilo. Me passaram um resumo do que aconteceu. Um fiasco. Eu tenho vergonha desse G7 que está lá. Não conseguiram nada. É o tempo todo tentando criminalizar as pessoas que defendem o tratamento inicial", disse Bolsonaro.