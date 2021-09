Bolsonaro esteve em Minas para liberar recursos para o metrô de Belo Horizonte e para a criação do Centro Nacional de Vacinas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Durante visita a Belo Horizonte, nesta quinta-feira (30/9), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que a “humildade” do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (DEM-RO), é o sucesso do trabalho dele no estado. "Como é bom ter um governador da estatura do Romeu Zema”, disse.





“Há poucos dias o Congresso aprovou um projeto destinando R$ 2,8 bilhões para a construção do metrô, e o nosso governador Romeu Zema também está aportando (mais de) R$ 400 milhões para esta obra. Como é bom ter um governador da estatura do Romeu Zema. A humildade do Zema é o sucesso de seu trabalho em Minas”, afirmou o presidente Bolsonaro.

Segundo o chefe do Executivo federal, Zema era "um homem que ninguém conhecia. Uma surpresa", disse.

“É um momento de alegrias para todos vocês. Podemos anunciar obras em nosso Brasil com dinheiro nosso e para nós, como esse metrô. Há poucos dias, o Congresso aprovou um projeto destinando R$ 2,8 bilhões para a construção do metrô e o governador Romeu Zema se dispôs a liberar R$ 428 milhões, um homem que ninguém conhecia. Foi uma surpresa para nós sua ascensão", disse.

Zema foi eleito em 2018 surfando na onda bolsonarista que elegeu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O empresário, que até então não havia se envolvido na política, foi eleito com a bandeira da esperança de uma nova política.