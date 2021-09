Soraya sobre empresário bolsonarista: 'Não quero me misturar com essa laia'

Senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) discursou contra as falas consideradas homofóbicas do empresário bolsonarista Otávio Oscar Fakhoury contra o senador Fabiano Contarato (Rede-ES). Investigado por compartilhar e impulsionar fake news, Fakhoury é acusado de ofender o senador LGBT em um post.De acordo com Soraya, a direita não deveria se “misturar com essa laia”.