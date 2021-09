Aziz para Marcos Rogério: 'Liberdade é uma coisa, mas libertinagem?'

MPF aponta corrupção da Global e mira contratos com Saúde, Correios e Petrobras

Eliziane Gama discursa contra gabinete do ódio: 'Ameaça à vida das pessoas'

Bolsonaro sai de reunião com empresários em BH 'pendurado' em carro

ANS confirma reunião com dirigentes da Prevent para 'obter mais esclarecimentos'

Bolsonaro brinca com arma de brinquedo de garoto: 'Exemplo de civilidade'

Bolsonaro em BH: 'Eu me sinto um mineiro'

