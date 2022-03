Luciano Hang vence Gleisi Hoffmann em processo por danos morais

Luciano Hang, conhecido como 'Velho da Havan' (foto: Redes Sociais/Reprodução)



A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, foi condenada, nesta quarta-feira (23/03), a indenizar o empresário Luciano Hang em R$ 35 mil por danos morais por acusá-lo nas redes sociais de sonegação de impostos.

De acordo com a decisão, a parlamentar deve retirar a publicação do ar em um prazo de cinco dias com multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento.





Em 2020, Gleisi defendeu o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (PL) e, ao falar sobre o assunto, disse que era preciso mostrar as “barbaridades e mentiras” que ele e seus apoiadores faziam nas redes sociais.





“É uma sórdida rede na internet, mantida com muito dinheiro irregular de empresários que agora vão ter que ser investigados, como o Velho da Havan”, disse a petista.





A presidente do PT disse também que o empresário “ganha dinheiro em cima de sonegação de imposto e que fica falando de moralidade”.





Segundo a parlamentar, não houve qualquer tipo de ofensa ou ameaça a Hang.



Apesar disso, o juiz Fábio Luis Decoussau Machado, da 5ª Vara Cível do Fórum de Curitiba, no Paraná, julgou que a afirmação extrapolou os limites do debate político e que os dizeres do vídeo são de fato uma ofensa à honra do empresário.