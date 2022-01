Luciano Hang, dono da Havan, tem conta suspensa pelo Twitter

A conta do empresário no Twitter está suspensa por violação das regras da plataforma (foto: Havan/Divulgação) Nesta quarta-feira (12/1), a conta de Luciano Hang, dono das lojas Havan, foi suspensa no Twitter por violar as regras da rede. Ao menos é essa a mensagem que aparece ao internauta que busca pelo empresário na rede social. No entanto, a plataforma ainda não divulgou oficialmente o motivo de tirar o perfil do ar.

Nos últimos dias, Luciano Hang havia feito uma postagem no Twitter se posicionando de forma contrária à vacinação de crianças contra a COVID-19.

A mensagem exibida aos internautas é de "conta suspensa" (foto: Reprodução)

No post, o empresário compartilhou um vídeo em que o médico José Augusto Nasser pedia para que pais não vacinassem seus filhos. O especialista foi um dos indicados pela deputada Bia Kicis (PSL-DF) para participar da audiência pública do governo federal. Ele se posicionou contra a imunização de crianças de 5 a 11 anos.

Como forma de combater informações falsas ao longo da pandemia, o Twitter tem excluído postagens e perfis acusados de compartilhar mentiras e desinformação.

Nesta semana, o pastor Silas Malafaia também teve postagens apagadas na rede social após violar as regras da plataforma. Em uma postagem, ele comparou a vacinação infantil ao assassinato de crianças. Ao todo, foram 11 postagens tiradas do ar. Silas Malafaia e Luciano Hang são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), contrário à vacinação infantil contra a COVID-19.

Apesar disso, essa não é a primeira vez que Luciano Hang teve sua conta suspensa pelo Twitter. Há cerca de dois anos, em julho de 2020, a conta do empresário também foi tirada do ar na plataforma por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no inquérito das fake News.