'Gosto estranho': mulher compra hambúrguer vencido há quase 10 anos

Hambúrguer congelado teria vencido em 2012, segundo data impressa na embalagem (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução )

Uma mulher descobriu ter comprado um hambúrguer congelado vencido há cerca de 10 anos. Depois de sentir um gosto ruim ao comer o alimento, ela foi checar a validade e viu que datava 2012. O produto foi comprado em uma unidade do Dia Supermercado de Santos, no litoral de São Paulo, na segunda-feira (10/1).





A auxiliar de veterinária Izabela Amorim contou ao G1 que preparou o alimento para o jantar no mesmo dia e, ao comer, percebeu um "gosto estranho".





"O cheiro não estava ruim, mas o hambúrguer estava se desfazendo. Acreditei que seria devido ao calor, por descongelar o produto". Quando verificou as datas de fabricação e de validade, se surpreendeu: constava que o produto foi fabricado em 25 de novembro de 2011 e que venceu em 25 de março de 2012.





Segundo a auxiliar, imediatamente ela procurou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da rede de supermercados. Porém, naquele horário não estava funcionando. No dia seguinte, ela foi atendida e informada que a empresa iria até a casa dela retirar o produto para análise. "Mas ainda não vieram", afirma.





Izabela garante que não quer apenas trocar o produto, pois considera um erro grave. "Acredito que possa haver sim erro de digitação, mas não anula o fato do produto estar com gosto ruim", avalia.





Além disso, ela registrou uma reclamação no Procon e disse que pretende acionar, também, a Vigilância Sanitária do município.





Em nota, o Grupo Dia afirmou que segue todas as regras de controle sanitário e acompanha permanentemente os processos de vigilância em suas lojas. A empresa lamenta o fato ocorrido e informa que está apurando o caso, se propondo a colaborar plenamente com as autoridades locais para o esclarecimento dos fatos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria