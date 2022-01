Mulher dá à luz dentro de ônibus no Rio de Janeiro e vídeo viraliza

Na noite dessa segunda-feira (10/1), uma mulher deu à luz a um bebê dentro de um ônibus, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O veículo era da linha 867 e ia em direção à rodoviária da cidade, quando o motorista precisou desviar a rota para socorrer a mulher que entrou em trabalho de parto.

Criança nasceu dentro de ônibus no Rio de Janeiro e recebeu muitos aplausos

Entre avanços de sinal e desvios, os passageiros, a mulher e o motorista chegaram ao hospital e pediram o socorro do SAMU. Porém, a criança já havia nascido. A senhora, que estava sozinha, contou com a ajuda de passageiros durante o parto e, posteriormente, dos socorristas do SAMU para atendimento.