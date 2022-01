Rio das Almas transborda por causa das chuvas em Pirenópolis (GO)

Rio das Almas transborda (foto: Reprodução/Prefeitura de Pirenópolis) Nesta terça-feira (11/1), em decorrência do grande volume de chuvas que tem atingido o estado de Goiás, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Pirenópolis, o Rio das Almas, transbordou e alagou parte da cidade.

Nas imagens, é possível ver a água alcançando a ponte que cruza o Rio e que liga a parte histórica da cidade aos bairros mais novos. Vale lembrar que a cidade fica a 130km de Goiânia.





Em razão da cheia no Rio, a Superintendência de Trânsito restringiu o trânsito de veículos em algumas áreas da cidade a fim de resguardar a segurança de todos até que o nível das águas volte ao normal.





Chuvas muito fortes

Após o ocorrido, por meio de nota, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Pirenópolis fez um alerta laranja de chuvas intensas — quando a chuva está entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60-100 km/h — e sobre possíveis ocorrências como queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas na cidade goiana.





"Recomenda-se, ainda, aos representantes de atrativos turísticos como cachoeiras, balneários, acampamentos e etc, que não permitam a entrada de visitantes durante o período de chuvas intensas, em razão do risco de fenômenos como a “cabeça d'água” e 'tromba d'água'. Em caso de ocorrências, contate as autoridades competentes", ressalta a nota assinada por César A. Feliciano Triers, Coordenador de Defesa Civil.