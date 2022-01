Onda de calor atinge Sul do Brasil; termômetros podem chegar a 40ºC

As informações foram confirmadas pela MetSul Meteorologia. De acordo com a instituição, o calor no Rio Grande do Sul será registrado na Região Oeste do estado.

A área da cidade de Uruguaiana pode ver uma escalada de calor com máximas de 41ºC e 42ºC nos próximos dias.





Ainda segundo a MetSul, em Porto Alegre e região, o calor será maior no final da semana e no próximo fim de semana com marcas ao redor ou acima dos 40ºC.





Na Argentina, a expectativa é que os termômetros cheguem a 45ºC e 47ºC. Já no Uruguai, a temperatura deve variar de 41ºC e 43ºC.