Luciano Hang elogia Moro e recebe críticas de bolsonaristas

Luciano Hang usou as redes sociais para demonstrar apoio ao ex-ministro Sergio Moro (foto: Reprodução)

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, publicou em seu Twitter um vídeo em que o pré-candidato à Presidência do Brasil, Sergio Moro (Podemos), rebate falas do ex-presidente Lula (PT). Nessa quarta-feira (15/12), Lula deu entrevista à Rádio Clube de Blumenau e afirmou que o ex-ministro, ao lado de Deltan Dallagnol (Podemos), eram "chefes de uma quadrilha", que incluiria a força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba.

Luciano demonstrou apoio a Sergio Moro e o parabenizou pelo posicionamento. "A Lava-Jato mostrou a corrupção instalada nas empresas públicas, durante o governo do PT. Parabéns, Moro, por se posicionar contra as mentiras faladas pelo Lula", publicou Hang. Veja o vídeo:

A lava-jato mostrou a corrupção instalada nas empresas públicas, durante o governo do PT. Parabéns Moro (@SF_Moro) por se posicionar contra as mentiras faladas pelo Lula, durante uma entrevista, nesta quarta-feira. Veja o vídeo. pic.twitter.com/6Xr3o02BSx %u2014 Luciano Hang (@LucianoHangBr) December 16, 2021

Minutos depois, Luciano foi duramete criticado por pessoas que apoiam o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). "Que parabéns ao Moro o que. O cara é um demagogo irresponsável. Saiu no momento de maior dificuldade do país e deu as costas ao povo. Criou um crise nacional por ego", escreveu um. "Pense bem antes de fazer bobagem, Luciano. Da mesma forma como subiu na fama, graças ao povo verde e amarelo, também poderá despencar rapidinho.... Ficaremos de olho.", disse outro.



Apesar de não se posicionar contra Bolsonaro, Luciano Hang sempre demostrou apoio a Moro em suas redes sociais.