'Currículo vale, mas para ser indicado ao STF tem que tomar tubaína comigo'

(foto: Alan Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou, nesta quarta-feira (15/12), sobre a posse de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal (STF). O chefe do Executivo disse que "não vai pedir nada" para o ex-AGU, mas que ele deverá cumprir as pautas conservadoras do perfil dele.









"Quando o técnico fica ao sabor dos corneteiros, o time vai para a segunda divisão. Quando se tem liberdade para escalar... E uma outra coisa importante: eu dou liberdade para os caras jogar. Não tem como dar errado, apesar dos momentos de crise. Indicamos a segunda pessoa para o STF. Pode ter certeza: não vou pedir nada para ele. Tudo que vi ao longo de três anos no André Mendonça, ele vai cumprir no Supremo. Pautas conservadoras, econômicas, entre outras. Não vamos ter sobressaltos com ele lá. Indicação de quem? Pressionado por quem? E o que eu digo: Currículo, vale? Vale. Mas para ser indicado para lá tem que tomar tubaína comigo, tem que olhar para ele em campo e ele sabe o que tem que fazer. Se não, não dá certo".





O presidente também completou que, caso reeleito em 2022, terá 40% dos ministros a favor das ideias dele no Supremo. Em 2023, duas vagas serão abertas na Corte.





Nesta quarta, Bolsonaro enviou o teste RT-PCR exigido para que possa adentrar no prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) e acompanhar a posse de Mendonça prevista para quinta-feira (16/12). A equipe médica palaciana enviou ao Supremo o teste com resultado negativo para covid-19, confirmando a presença do presidente.