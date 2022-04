Bolsonaro a apoiadores: 'Minha vida está um inferno'

Bolsonaro mostra desgaste com a presidência (foto: Evaristo Sá/AFP)

A exemplo de outras oportunidades, o presidente Jair Bolsonaro (PL) mostrou-se cansado e irritado e afirmou que “sua vida está um inferno”. A forte declaração foi dita aos apoiadores do lado de fora do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro já havia adotado tom pessimista em ocasiões anteriores, ao dizer que não consegue nem comer um pastel na rua e que “não tem paz”.





“Se for tratar de político, eu não faço mais nada da vida", completou Bolsonaro.

Na sequência, o presidente questiona um apoiador: "Por que não querem dar legenda para você? Não querem dar legenda para você? Tem que falar com Valdemar (Costa Neto)"





Além dos assuntos do governo, os problemas de saúde vêm incomodando o presidente nos últimos meses. No início da semana, ele passou uma noite no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após se sentir mal depois de um almoço.





O presidente realizou exames para identificar se havia nova obstrução intestinal.