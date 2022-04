Moro: 'Não serei candidato a deputado federal'

AM





Sergio Moro: 'Eu não desisti de nada' (foto: SERGIO LIMA/AFP)



O ex-juiz Sergio Moro (UB) anunciou que não será pré-candidato a deputado federal nas eleições deste ano. A declaração foi dada durante entrevista coletiva, realizada nesta sexta-feira (01/04), para explicar a mudança de partido.





"Para livrar o país desses extremistas, coloquei meu nome à disposição. Não tenho ambição por cargos. Se não continuaria juiz ou ministro", disse. “Não serei candidato para deputado federal", afirmou.





De acordo com Moro, ele segue trabalhando para o futuro do país. O ex-juiz pediu a unificação da terceira via e disse ter sido “humilde” ao desistir da candidatura.





"Não desisti de nada. Muito menos do meu sonho de mudar o Brasil. Pelo contrário, sigo firme no meu projeto. Brasil vive um momento decisivo… propostas erradas de Lula e Bolsonaro, governos baseados em mentiras", disse.





Ainda segundo Moro, ele se filiou ao União Brasil porque o partido é o mais alinhado ao centro político.





"Me filiei ao União do Brasil com a intenção de unificar para tentar combater o radicalismo. Meu movimento precisou de desprendimento e humildade. Não foi um atalho fácil, foi um caminho árduo. Sou privilegiado por estar ao lado de grandes nomes da política", concluiu.





Sergio Moro desistiu da candidatura à Presidência na tarde de ontem depois que se filiou ao União Brasil, deixando para trás o Podemos. Inicialmente, foi anunciado que o ex-juiz seria pré-candidato a deputado federal.