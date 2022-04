Bolsonarismo: tornozeleira deveria ser coleira. Inclusive para o presidente

(foto: Ed Alves/CB/DA News)

Daniel Silveira, o deputado brutamontes de estimação de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, voltou a afrontar a democracia brasileira e encontrou, outra vez, a mão-forte do Estado de Direito, que, vez ou outra, lembra de dar as caras por estas tristes paragens.





Após voltar a vociferar contra o STF e alguns ministros, após desafiar as autoridades novamente, e ainda, em consequência a descumprimentos diversos de determinações judiciais, a Procuradoria Geral da República solicitou ao Supremo medidas restritivas.





Atendendo, pois, à PGR - e não por vontade própria -, o ministro Alexandre de Moraes, eterno alvo da fúria bolsonarista, determinou que o parlamentar usasse tornozeleira eletrônica , sob pena de atos ainda mais graves e restritivos em caso de descumprimento.

CONGRESSO DA MÃE JOANA





De forma sábia e serena, entretanto, Alexandre de Moraes ‘atacou’ a parte mais sensível do extremista: o bolso! Tascou-lhe uma multa diária de 15 mil reais, já descontada na fonte, ou seja, determinou à Câmara a retenção do valor devido, diretamente no contra-cheque.





A partir daí, o que faz o leão bravo? Tornou-se um gatinho manso e correu para colocar seu frágil pezinho à disposição da Justiça , causando verdadeiras revolta e comoção na horda selvagem da bolsolândia, que voltou a ameaçar o STF e a democracia.

DE NOVO, BOLSONARO?

Jair Bolsonaro, o devoto da cloroquina, mandou Moraes ’calar a boca’; disse que ‘calma é o carvalho’ ; repetiu o bordão terrorista-subversivo ‘povo armado jamais será escravizado’ e, na sequência, deslegitimou e ameaçou - ai, ai, que preguiça - o processo eleitoral do Brasil.





Simultaneamente, seu general-capacho, que será seu vice-seguro-contra-impeachment, Braga Neto, soltou a tal ‘ordem do dia’ militar, tecendo loas ao golpe de 64 . Um pouco mais tarde, foi a vez de o amigão do Queiroz lembrar e jurar amor ao ‘ato que salvou o Brasil’.





Bolsonaro jamais tentará, de fato, um golpe de Estado, pois sabe que não só não tem apoio dentre as Forças Armadas para tanto, como seria impossível encabrestar 26 estados e 1 Distrito Federal, e quase 6 mil municípios. Mas sabe que pode tumultuar bastante!!

CAPITÓLIO TUPINIQUIM

Sabe que há uma quantidade imensa de bate-paus, como Daniel Silveira, prontos a ‘dar a vida’ - que ele mesmo e seus pimpolhos jamais darão, obviamente - em nome da ‘liberdade’ que os ‘comunistas' querem nos tirar. Leia-se: Lula, o meliante de São Bernardo, e o PT.





Está mais do que claro e evidente que o patriarca das rachadinhas não aceitará qualquer outro resultado em outubro próximo, senão sua vitória. Bem como, claro e evidente, também, são seus planos incendiários 'a la’ Capitólio e Trump, em caso de derrota.





O boicote mundial à Rússia mostra bem o que aconteceria ao Brasil em uma situação de ruptura institucional e democrática. Um golpe é inviável, mas uma espécie de tentativa, não. E selvagens há aos montes dispostos a testar as armas que tanto compraram.





O Poder Judiciário, sobretudo STF e TSE, precisam ficar atentos à matilha bolsonarista. Se chegar o momento em que a tornozeleira não funciona mais, talvez seja a hora da coleira ou mesmo da focinheira. E, claro, uma boa e longa tranca em jaulas apropriadas a golpistas.