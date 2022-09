TV na sala: descubra como saber a altura ideal para o aparelho

(foto: Max Vakhtbovych)



Uma dúvida muito comum é quanto à altura da TV na sala, pois é essencial saber a altura correta, não só por uma questão de estética, mas principalmente para não prejudicar a postura e a visão das pessoas.





Muitas vezes, compramos a TV sem pensar onde ela vai ficar, no entanto, é importante saber antes de mais nada qual a altura e a distância. Portanto, se você está pensando em comprar uma TV ou mesmo já comprou, continue a leitura e descubra a altura certa da TV na sua sala!





Por que é importante saber a altura da TV na sala?





Saber a correta altura da TV na sala é principalmente para evitar problemas de postura e até mesmo de visão. Quando se trata de promover um ambiente confortável, o ponto mais importante é o bem-estar e a saúde das pessoas.





Nesse sentido, uma altura errada da TV, a longo prazo, pode afetar a saúde do usuário, particularmente a má postura, podendo causar dores nas costas, no pescoço, ombros e até dor de cabeça.





Portanto, algo que seria sinônimo de prazer e divertimento, pode se transformar em algo mais sério. Daí a importância de saber a altura certa da TV na sala.





Altura da TV na sala: como saber a ideal?





Se você tem um rack para tv e quer saber qual é a altura correta para colocar a TV, o primeiro ponto a considerar é a posição das pessoas que ficarão sentadas à frente da TV. Para evitar problemas de postura, a TV deve estar posicionada em um local em que as pessoas não precisem levantar ou abaixar o pescoço.





No caso de não usar um rack e fixar a TV em um painel na parede, é necessário respeitar uma altura de 1,20 m, contados a partir do chão.





Quanto ao campo de visão, a altura da TV é baseada na altura média da linha dos olhos de quem está assistindo à televisão. Ou seja, a altura do olhar é a mesma em que o centro da TV deve ser posicionado.





Uma pergunta muito comum é: como é possível definir essa altura se pessoas de diferentes tamanhos assistem à TV? O ideal é priorizar a altura da pessoa que assiste com mais frequência, e no caso dos outros usuários, é necessário fazer algumas adaptações para elevar o olhar, como usar uma almofada, por exemplo.





E a distância da TV até o sofá?





Já quanto à distância da TV até o sofá, vai depender do tamanho da televisão, porém, o objetivo é sempre promover a melhor experiência para o usuário.





Por exemplo, em salas pequenas, a recomendação é escolher uma TV menor, sendo que a distância entre o sofá e a tela deve ser de 2,40 m para uma televisão de 32 polegadas.





Vamos imaginar que você já tem um rack para tv branco , confira as distâncias recomendadas entre diferentes tamanhos de TV e o olho do usuário:





TV de 26 polegadas: 1,0 m;

TV de 32 polegadas: 1,8 m;

TV de 42 polegadas: 2,4 m;

TV de 46 polegadas: 2,6 m;

TV de 50 polegadas: 2,8 m.





Vale lembrar aqui também que é importante pensar sobre a luminosidade do ambiente no momento de posicionar a sua TV. Ao colocar a TV em um ambiente muito escuro, isso faz com que seu foco visual seja direcionado totalmente para a tela.





Por outro lado, um ambiente com excesso de luminosidade fará com que o esforço visual seja maior. Portanto, estude muito bem a luminosidade da sua sala antes de posicionar a TV.





Conclusão





Você acabou de ver a importância de saber a altura da TV na sala, pois é crucial para a saúde dos olhos, boa postura e bem-estar. Ou seja, ao definir a altura certa, você evita problemas decorrentes de má postura, dificuldade para enxergar, o que tem reflexo direto na sua qualidade de vida!