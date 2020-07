Cavalo é encontrado com tornozeleira eletrônica em Iguatu, no Ceará

Cavalo foi encontrado com tornozeleira eletrônica nas ruas de Iguatu, no Ceará (foto: Divulgação) cavalo foi encontrado pela Polícia Militar, na noite dessa segunda-feira (6), na cidade de Iguatu, no interior do Ceará, com uma tornozeleira eletrônica presa a uma das patas. Os militares foram até o Bairro Vila Neuma, após denúncias de moradores, e capturaram e conduziram o animal até a Delegacia Regional de Polícia Civil, ainda com o equipamento na pata. Umfoi encontrado pela Polícia Militar, na noite dessa segunda-feira (6), na cidade de, no interior do, com uma tornozeleira eletrônica presa a uma das patas. Os militares foram até o Bairro Vila Neuma, após denúncias de moradores, e capturaram e conduziram o animal até a Delegacia Regional de Polícia Civil, ainda com o equipamento na pata.









O homem foi condenado por tráfico de drogas e assalto, em Várzea Alegre, município que fica cerca de 60km distância de Iguatu.





“Ele fugiu de Várzea Alegre e, possivelmente, passando por Iguatu, colocou a tornozeleira no cavalo, que estava na rua, para tentar despistar a polícia. Conseguimos identificar o criminoso pelo número da tornozeleira. Hoje pela manhã já comuniquei ao juiz e ao sistema penitenciário, que virão buscar o equipamento”, declarou o delegado.





De acordo com a polícia, não foi necessário identificar o dono do animal por não ter relação com o crime.





O dispositivo de monitoramento foi levado a Delegacia Regional, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência do caso. Ainda segundo o delegado, o juiz responsável pelo caso deve reverter a pena do homem para prisão em regime fechado.





Até o fechamento da reportagem, o fugitivo não tinha sido encontrado pela polícia.





Código penal





De acordo com a Lei de Execução Penal vigente, o preso com monitoramento eletrônico comete “descumprimento de condição obrigatória” se não obedecer ao perímetro autorizado pela Justiça e é considerado uma “falta grave” se o uso da tornozeleira for descumprido.





Ainda segundo a norma, o delito poderá gerar a perda do direito à progressão do regime fechado ao semiaberto ou aberto, além dos benefícios de saída temporária ou prisão domiciliar monitorada.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz.