MC Poze é considerado foragido pela polícia e publica: 'Deixa a favela vencer'

Na foto, Poze aparece erguendo um fuzil (foto: Reprodução/Internet)

Na noite desta terça-feira (7/7), o artista fez uma postagem no Twitter. “Deixa a favela vencer brilha e não tenta destruir isso”. Já nos stories do Instagram, Poze escreveu: “errei, paguei por isso, dei a volta por cima e hoje estou no topo. Topo, uma das coisas que onunca pode chegar, porque se chega, é bandido.”De acordo com a polícia, MC Poze, cujo nome é Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, faz parte da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. A polícia dizque ele incita a violência, promove o grupo criminoso e participa de shows pagos pelo tráfico. As informações foram confirmadas pelo site G1.Poze fez apresentação em uma festa de aniversário do traficante Felipe Ferreira Manoel, conhecido como Fred, em março deste ano, na favela do Jacarezinho. Segundo as investigações, Fred é o número dois no controle doem Jacarezinho. A polícia afirma que Poze recebeu R$ 20 mil pelo show, pago pelo tráfico de drogas.Em um vídeo, o cantor aparece segurando um fuzil com a camisa da argentina. Na imagem, ao lado dele, estava o traficante conhecido como Neymar,em maio de 2019, em confronto com a Polícia Militar.Em, Poze confirmou à polícia que foi traficante entre os anos de 2015 e 2016, na favela em que nasceu. Ele transportava e vendia drogas, mas afirmou aos policiais que abandonou o tráfico quando a milícia invadiu a comunidade.O cantor confirmou ainda que recebeu os R$ 20 mil para fazer o show no Jacarezinho, mas que não sabia que o show seria para o tráfico de drogas, nem para a comemoração do aniversário do traficante Fred. O artistaque as fotos que constam na investigação, em que ele aparece com fuzis, eram da época em que ele ainda era traficante.Poze estourou no ano passado com a música Coringas do Flamengo, que alcançou cerca de oito milhões de visualizações no Youtube e se tornou tema das festas dos títulos da Libertadores e Campeonatodo Flamengo em 2019. O artista, nascido na favela do Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, também é conhecido por exibir joias e mulheres nos clipes.O MC foi preso em setembro do ano passado em Sorriso, Mato Grosso, por apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de drogas durante um show. No evento em que o artista foi detido, mais de 40 adolescentes foram flagrados com álcool e