Procurador tira 'soneca' durante sessão do Tribunal de Justiça da Paraíba; veja o vídeo

O procurador de Justiça do Ministério Público da Paraíba José Raimundo de Lima chamou a atenção nessa terça-feira (7) ao dormir durante sessão de julgamento do Tribunal de Justiça do estado.

Os desembargadores presentes não conseguiram conter as risadas com a situação, mas, mesmo assim, tentaram seguir normalmente com a sessão. A cena foi flagrada na transmissão ao vivo do YouTube do tribunal, mas o vídeo já foi retirado do canal oficial. Confira: