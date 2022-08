Bolsonaro e a fome; Lula e o agronegócio: dois populistas atirando nos pés

Dois populistas sem conteúdo (foto: Reprodução / Google Images)





Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, sofre de um problema ainda maior. Como é limitadíssimo intelectualmente - uma maneira educada que encontrei de chamá-lo de burro - e visivelmente atrapalhado com a fala ( chega a ser igual ou pior que Dilma Rousseff, nossa eterna estoquista de vento ), sua capacidade de engabelar o público diminuiu sensivelmente. Sua sorte, contudo, é que seu eleitor não exige nem merece nada além.









Do mesmo mal - ou bem, para eles, vá saber - sofre Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, o mais astuto (infelizmente) e melhor orador (infelizmente) político vivo do Brasil. Deixar o chefão petista falar, é pedir para ser enrolado e ouvir as maiores mentiras e distorções possíveis sobre qualquer coisa. Porém, ainda que seja capaz de enganar por mais tempo, em meio a tantas falácias, sempre deixa escapar impropriedades.





Durante o bate-papo como William Bonner e Renata Vasconcellos, no Jornal Nacional, da Rede Globo, quinta-feira passada (25/8), o líder do petrolão detonou parte do agronegócio brasileiro, chamando milhares de produtores alinhados ao bolsonarismo de direitistas e fascistas, bem ao gosto de sua militância mais aguerrida, para o delírio dos criminosos do MST (Movimento dos Sem Terra), e para a alegria dos memes bolsonaristas.





Há uma frase de que gosto muito, atribuída ao imortal Abraham Lincoln (1809-1865): “É possível enganar algumas pessoas todo o tempo; é possível enganar todas as pessoas por algum tempo; não é possível enganar todas as pessoas todo o tempo". Se o genial abolicionista conhecesse o Brasil, possivelmente mudaria de ideia, mas o contexto é bastante interessante e real. Lula e Bolsonaro, como tantos, escorregam e se desnudam.





A campanha oficial mal começou e escorregões assim serão cada vez mais constantes, salvo se ambos os pilantras - porque são dois pilantras!! - falarem menos de improviso, deixarem de comparecer aos debates e fugirem das entrevistas independentes. Como eu disse no início desse texto, populistas sem conteúdo tendem a dizer mais besteiras do que os com conteúdo ( alô, Ciro Gomes! ). Essa semana, Bolso & Lula atiraram nos próprios pés.

O maior problema que enfrenta um político populista sem conteúdo, que vive de mentiras, ofensas, mistificações e promessas vazias, é manter-se falando quando necessário - em entrevistas, debates etc - por mais do que alguns minutos, ou poucas horas no caso dos mais habilidosos e caras de pau, como Ciro Gomes , pois o estoque de bravatas e palavrões é limitado, bem como o número de lotes na lua para vender.