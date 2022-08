'Não há fome no Brasil': a barriga vazia dos outros é fácil, né, Bolsonaro?

Uma caneta do mal (foto: Reprodução YouTube)

"Ricardo, por que você detesta tanto o Bolsonaro? Por que você fala mal dele quase todos os dias?". Eu escuto essas perguntas umas 200 vezes por semana, no mínimo. E a cada vez que me questionam a respeito, I think to myself: como não xingar, pô? O amigão do Queiroz é tão asqueroso que até precisei meter Louis Armstrong na parada, repararam?O maridão da Micheque é um sujeito vil, do mal. Um psicopata incapaz do menor gesto de empatia ou solidariedade com as pessoas. Foi assim a cada mísero dia durante a pandemia de COVID-19 . Aliás, desde sempre. Eu, babaca, cego de ódio (e continuo!) pelo PT, que não enxerguei e votei nesse traste no segundo turno de 2018. Argh! Que merda eu fiz.Bolsonaro já disse as piores barbaridades sobre homossexuais, mulheres e negros. Já declarou lamentar que o exército brasileiro não tenha dizimado nossos índios, como ocorreu nos Estados Unidos. Já comparou um negro a animal de corte , pesado em arrobas. Já disse preferir um filho morto a um filho gay. Esse sujeito é doente mental, só pode.Após zombar dos milhões de familiares e amigos enlutados pelas vítimas fatais do coronavírus no Brasil, o patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias agora desdenha dos mais de 30 milhões de brasileiros que passam fome ; dos mais de 100 milhões de brasileiros que não comem todos os dias e/ou de forma adequada.Nesta sexta-feira (26/8), por duas vezes, em duas entrevistas diferentes, separadas por horas - ou seja, teve bastante tempo para refletir sobre o que disse -, o devoto da cloroquina afirmou que é mentira haver fome no Brasil e mandou: "você já viu alguém pedindo um pão"? Taqueopariu!! Em que planeta vive este pulha? Na Bolsolândia, né?A pergunta acima é retórica, claro, pois até uma besta ao quadrado como ele sabe que a fome é uma realidade no país. Ou seja, faz de propósito, de caso pensado, por mera crueldade , pelo prazer de pisotear quem sofre. E com o bucho cheio de picanha e leite condensado, pagos com o dinheiro dos famintos que desdenha, é fácil ser cretino assim.