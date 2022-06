IBGE 'comunista vendido': 106 milhões sobreviveram com 13 reais por dia

Estudo aponta que cerca de 15% da população brasileira, hoje, é atingida por 'insegurança alimentar grave' (foto: AFP Photo / Yasuyoshi Chiba )

Um levantamento recente, realizado pela Penssan, grupo composto por seis entidades especializadas no assunto, apontou que cerca de 15% da população brasileira, hoje, é atingida por 'insegurança alimentar grave'. Traduzindo: passa fome! Estamos falando de mais de 30 milhões de pessoas.Porém, a catástrofe é ainda pior: outros 75 milhões de brasileiros ou não fazem as três refeições diárias ou as fazem de maneira deficitária - sem a quantidade mínima recomendada de nutrientes. Há 26 anos, por exemplo, não se consumia tão pouca proteína animal no País.Como não poderia ser diferente, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, relativizou a situação e só faltou dizer: 'e daí? Sou Messias, mas não sou cozinheiro'. Para quem não entendeu a triste ironia, lembro a frase do sociopata diante das mortes por covid-19: 'e daí? Sou Messias, mas não sou coveiro'. Já seu filho Flávio, aquele dos panetones, das rachadinhas e da mansão, como o pai, amigão do Queiroz (miliciano que entupiu a conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com 90 mil reais em cheques), afirmou: 'quem recebe 400 reais de Auxílio Brasil do governo federal, não passa fome'.A bolsolândia, em eterno processo de sabujice, cretinice, burrice e hipnose, tratou de rebater os números da infâmia, com o reducionismo de sempre: se houvesse 30 milhões de brasileiros passando fome, estaríamos vivendo em um filme de zumbis, com multidões famintas nas ruas, saqueando tudo.Sinceramente, não sei se essa gente acredita nas merdas que o devoto da cloroquina e seus asseclas espalham, ou se apenas as repete para manter a posição. O diabo é que, às vezes, a realidade se impõe de tal forma, que não apenas não conseguem desmentir os fatos, como não podem culpar os 'comunistas'.O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), órgão de Estado - ainda que devidamente aparelhado pelo governo, haja vista a questão do censo, que não é realizado há anos, por questões ideológicas) - divulgou um outro dado assustador, que reforça os números da fome no País.Segundo o Instituto, 106 milhões de brasileiros sobreviveram com apenas R$ 13,83, por dia, no ano passado. Sim, meus caros! Menos do que 15 reais. Esse é o tamanho do estrago produzido pelo binômio Pandemia + Bolsonaro - lembrando que, no ano passado, não havia essa maldita guerra (apoiada por Bolsonaro).E agora? O que dirão o clã das rachadinhas, o gado e demais sabujos: que o IBGE está mentindo? Que a culpa é do PT e do meliante de São Bernardo? Que os comunistas inventaram tudo. Que o STF não deixa o amigo de fé, irmão camarada do centrão governar?Já sei! Dirão que as urnas eletrônicas não são seguras, que a eleição será fraudada e que a apuração se dará numa sala-cofre secreta, certo? Sim, porque aí desviam, como sempre, a discussão para outro assunto, e seguem com o jogo da embromação. Ê, ôô, vida de gado. Povo marcado, ê. Povo feliz!