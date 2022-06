Flávio Bolsonaro: 'Quem recebe R$ 400 de Auxílio Brasil não passa fome'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nessa quarta-feira (08/06), que pessoas que têm direito ao Auxílio Brasil não passam fome. A afirmação ocorreu após o parlamentar, filho de Jair Bolsonaro (PL), presidente da República, ser questionado sobre dados que apontam que 33 milhões de pessoas convivem com a fome no país.

"Olha, quem recebe R$ 400 por mês de Auxílio Brasil pode ter dificuldades, mas fome não passa. O presidente Bolsonaro zerou os impostos federais que existem sobre arroz, feijão, zerou impostos de importações sobre os derivados do petróleo que vêm para abastecer as nossas redes de postos. Quer dizer, o que está ao alcance dele, ele está fazendo", disse Flávio Bolsonaro.

A declaração foi dada em entrevista exclusiva de cerca de 50 minutos à CNN Brasil. Nessa quarta, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia) divulgou o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil, que apontou para 33,1 milhões de pessoas em convivência com a fome