Bolsonaro: Lula resolverá questões internas tomando pinga

A declaração ocorreu durante palestra do chefe do Executivo a empresários da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) (foto: PR/REPRODUÇÃO)









“Todo mundo aqui é responsável pelo futuro da nossa pátria. Somos escravos da nossa decisão. Não podemos tomar decisão com o coração apenas. Ou com emoção apenas. Vamos tomar decisão com razão.”, pediu.









“Não posso falar de mim e nem vou fazer campanha, mas se considerar essas duas opções que temos, o cara lá, o nove dedos e eu, ele tem 8 anos e eu tenho 3 e meio. Não posso falar “vote em mim”. Vocês que têm que decidir. Alguém acha que o cara ocuparia aquela cadeira e não traria Zé Dirceu, Maria do Rosário, aquela galera que foi presa na frente da Caixa e do Banco do Brasil, BNDES? Mais da metade do seu ministério foi preso”, disse.













Bolsonaro voltou a falar das dificuldades da cadeira presidencial, mas caracterizou como uma missão. “Tem dezenas de pessoas melhores do que eu. Mas não tem, mal ou bem, acho que até por bem, a notoriedade que eu tenho. Sentar naquela cadeira de kriptonita não é fácil. E, de vez em quando, aparece um pepino nela ainda. Bem melhor do que um jerimum”, acrescentou arrancando risadas do público.









O presidente ainda voltou a alfinetar Lula afirmando que o petista resolverá questões internas tomando pinga.