Sempre que Bolsonaro abre a boca, exala chorume golpista e empesteia o país

(foto: EVARISTO SA / AFP) Seria cômico se não fosse trágico. Explico: cômico porque o devoto da cloroquina jamais seria capaz de articular um golpe de Estado minimamente viável, muito menos contaria com apoio que não fosse de meia dúzia de milicos portadores de próteses penianas e brancos ricos da terceira idade, trajando camisa da Seleção Brasileira. Trágico porque, no fim do dia, conseguirá, no mínimo, corroer um pouco mais a democracia, esgarçar um pouco mais o tecido social - através de mais polarização política - e perturbar um pouco mais a atual instabilidade econômica do Brasil.









As bravatas golpistas foram vomitadas durante um evento intitulado ‘Brasil Pela Vida e Família’. Vida? Seguramente não é a dos 700 mil mortos por covid-19. Família? Qual? A Bolsonaro e suas rachadinhas e mansões? De todo modo, para não se restringir às eleições, a pregação autoritária, para não variar, seguiu com ameaças à imprensa, justamente no Dia da Liberdade de Imprensa! O patriarca do clã das rachadinhas defendeu o fechamento de jornais: não existe tipificação penal para ‘fake news’. Se for para punir, que se feche a imprensa brasileira, uma fábrica de fake news. Em especial Globo e Folha’.





Mas o arruaceiro institucional estava com tudo e sobrou, claro!, para o STF (Supremo Tribunal federal: ‘eu fui do tempo em que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, mas não sou mais’. Ui, ui, ui… que meda! Da última vez em que se meteu à besta assim, acabou de joelhos, lendo cartinha de arrego e chamando o ‘Xandão’ de ‘jurista e brilhante professor’. O maníaco do tratamento precoce, na falta de governo e sobra de desgoverno, passa os dias criando tretas, para desviar a atenção da calamidade sócio-econômica que causou - e o pior é consegue, né? Olha o exemplo aqui.