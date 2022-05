O Deus de Bolsonaro mora no inferno e chafurda no colo do capeta, só pode

(foto: Brenda ALCANTARA / AFP)





Sou judeu de pai e mãe e de avós e bisavós, e a despeito de não professar com a devida frequência a minha religião, sou profundamente ligado ao meu passado, ao meu povo, aos meus ancestrais e, sobretudo, aos valores da cultura judaica, incluindo o monoteísmo e o culto a Deus - neste caso, o mesmo Deus das religiões derivadas do catolicismo, ou cristianismo, como queiram.





Estudei por muitos anos em escolas católicas e frequentei as aulas de religião, onde aprendi valores cristãos - também tão comuns ao judaísmo - de amor ao próximo, respeito à vida, e o principal: ser misericordioso e tentar perdoar (o que não significa que eu seja capaz de fazê-lo). Na verdade, infelizmente, costumo perdoar muito pouco ou quase nada, ainda que não seja uma pessoa rancorosa.

MINHA IRA NÃO É PECADO





Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, embora não seda um líder religioso, mas uma espécie de pastor messiânico político (um boiadeiro levando sua boiada), é um destes picaretas da fé, vagabundo que não tira o nome de Deus da boca profana, e seduz, como se fosse o próprio diabo, com suas mentiras, mistificações e promessas jamais cumpridas as almas de boa fé, e as corrompe sem dó nem piedade.

QUE CRISTÃO É ESSE?

Como é possível ser cristão e um devoto de Deus aquele que prega violência física e extermínio de povos inteiros (indígenas)? Que não respeita as mulheres como seres humanos e filhas do Senhor? Que incentiva o uso de armas para tirar a vida do próximo? Que equipara os negros a animais de corte e que suplica a morte do próprio filho para não ‘vê-lo gay’? Ou que condecora assassino e idolatra torturador?





O falso Messias levanta os dedos para o alto, olha para o céu e tem a cretinice de invocar o Senhor, ‘Deus acima de todos’, para em seguida ofender, caluniar, mentir e enganar. Ora, se há um Deus que não é o mesmo do patriarca do clã das rachadinhas é o Deus da cultura judaico-cristã (o único), tenho a mais profunda e absoluta certeza. Ele jamais admitiria a um filho enriquecer - e sua família - às custas da fome, doença e desgraça alheias.

POBRES POBRES DE RECIFE

Ao colocar parte da culpa das mortes das enchentes do Recife na própria população, gente tão miserável que sem qualquer outra alternativa constrói suas moradias (moradias??) nas beiras dos rios, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, mais uma vez pisa sobre cadáveres, humilha os desesperados e segue o caminho da infâmia na mais absoluta tranquilidade, em consonância, não com Deus, mas com o pior dos capetas.





Sou particularmente muito grato aos recifenses - aos pernambucanos e nordestinos de um modo em geral -, pois devo a eles grande parte do meu sucesso empresarial. Há quase 25 anos me relaciono com centenas deles pessoalmente, e conto com milhares como clientes fiéis. Por isso, me indigna sobremaneira mais essa indignidade deste indigno que ocupa a Presidência do País. Jair Bolsonaro, definitivamente!!, não pode permanecer onde está.