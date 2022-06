Para não passar vergonha, Bolsonaro fugirá de debates. Lula é o próximo

(foto: Alan Santos/PR e Evaristo Sá/AFP)

Imagine aí o leitor amigo, a leitora amiga, ser convidado(a) a uma festa cheia de gente que não gosta de você. Imagine também que, nos últimos três anos, você desgraçou a vida dessas mesmas pessoas: você as deixou sem emprego, sem renda, sem comida, relativizou suas agruras, debochou de suas doenças e as ofendeu dia e noite.





Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , anunciou que não participará dos debates eleitorais do primeiro turno. Por quê? Bem, porque o devoto da cloroquina é o estorvo descrito acima, o convidado odiado por todos, o famoso ‘espalha bolinho’. Participar dos debates equivaleria a ser linchado, merecidamente, aliás, em praça pública.









O que iria dizer, por exemplo, a respeito da inflação ? E dos combustíveis? Que tal gás de cozinha? Já sei: Lava Jato? Não? Ok, e viagra superfaturado ou próteses penianas para o Exército ? Viram, meus caros e caras, a lista é suficiente para todos os debates de primeiro e segundo turno das próximas 250 eleições, no mínimo.





Pois na esteira de sua covardia antidemocrática, seguirá seu principal concorrente, Lula da Silva, o meliante de São Bernardo. Fujão contumaz - o chefão petista já fez assim eleições anteriores -, o líder das quadrilhas do mensalão e do petrolão não será besta de assumir o lugar de Geni (os mais novos que pesquisem no Google).





O ex-tudo (ex-presidente, ex-presidiário, ex-corrupto, ex-lavador de dinheiro) também tem muito a esconder e nada a mostrar. O que dirá sobre sua Dilma Rousseff e o pior período econômico do País ? O que dirá sobre sua não-inocência? O que dirá de novo, já que suas ideias continuam as mesmas: velhas, mofadas e mentirosas?





Lula e Bolsonaro são vidraças frágeis e verdadeiros patos mancos. Ao mesmo tempo em que não têm planos para o Brasil - que pudessem servir de pauta -, não têm como se defender das verdades que lhes serão, digo, seriam atiradas nas caras de pau. Assim, o melhor caminho é mesmo a porta dos fundos, destinada aos arregões.





Fico aqui a projetar as participações de Ciro Gomes, coitado. O coroné cabra-macho ficará batendo o pé sozinho, xingando e esbravejando os fujões. Em quem irá descontar sua ira represada? Eu arriscaria Simone Tebet , caso seja mesmo a candidata do PMDB, já que o Cirão da Massa (qual?) adora um ataque de pelancas machista.