Bolsonaro indica cloroquina sem prescrição: 'eu sei que não tem, mané'

Presidente orienta tratamento precoce aos que apresentam sintomas de COVID-19 (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil ) Jair Bolsonaro (sem partido) adotou tom crítico para defender o uso da hidroxicloroquina e da invermectina para pacientes com coronavírus, mesmo que os medicamentos não tenham prescrição médica para a doença. Na tradicional transmissão pelas redes sociais, nesta quinta-feira (10/12), ele orientou que os pacientes façam tratamento precoce quando tiverem sintomas de COVID-19. O presidente(sem partido) adotou tom crítico para defender o uso dae dapara pacientes com, mesmo que os medicamentos não tenham prescrição médica para a doença. Na tradicional transmissão pelas redes sociais, nesta quinta-feira (10/12), ele orientou que os pacientes façam tratamento precoce quando tiverem sintomas de COVID-19.





O presidente foi ríspido logo em seguida: “Agora vem alguns que ficam aí: 'Ah, mas não tem comprovação científica (a hidroxicloroquina)'. Eu sei que não tem, mané. Hidroxicloroquina é para malária, lupos e artrite”.





“Por que eu apostei na cloroquina? Entramos em contato com médicos fora do Brasil, especialmente na África subsaariana. O cara chegava lá com malária, que é muito comum na África, e com COVID, tomava hidroxicloroquina e se curava. Precisa ser muito inteligente para começar entender que se mais gente, acontecendo a mesma coisa, que a hidroxicloroquina servia não só para malária, mas para COVID?”, indagou o presidente, logo em seguida.





Mesmo com o paíse chegando à faixa dos 180 mil mortos desde março, Bolsonaro novamente disse que a COVID-19 não causa efeitos tão pesados aos brasileiros contaminados: “A massa da população que pegou o vírus praticamente não vai sentir nada. Vai pegar uma febre, dor de cabeça, cansaço e rapidamente volta para a normalidade. Uma minoria pode ter problemas sérios. O que a gente orienta é o tratamento precoce, recomendado por muitos médicos”.