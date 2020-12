Bolsonaro alega 'excesso' em demissão de Marcelo Álvaro Antônio do Turismo

O presidente(sem partido) disse que houve um “excesso” do ex-ministro do Turismo,, que interferiu diretamente na sua exoneração do cargo. O mineiro foi substituído pelo ex-presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, que já apareceu ao lado de Bolsonaro na transmissão pelas redes sociais nesta quinta-feira (10/12).

Mesmo com pedido de desculpas a Bolsonaro, Marcelo Álvaro foi demitido do Turismo

Bolsonaro diz que pandemia de COVID-19 está no 'finalzinho' no Brasil

O que interferiu na demissão de Marcelo Álvaro foi umapor ele em um grupo de WhatsApp que reúne ministros do governo de Jair Bolsonaro. No texto, o mineiro teria chamado o ministro da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos, de “traíra” e afirmado que ele pediu a Bolsonaro para demiti-lo com o objetivo de entregar o cargo ao Centrão, bloco parlamentar de apoio à atual gestão na Câmara dos Deputados.