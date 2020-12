Bolsonaro diz que pandemia de COVID-19 está no 'finalzinho' no Brasil

Bolsonaro desde o início da pandemia segue com o discurso negacionista (foto: Alan Santos/PR) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (10/12) que a pandemia do novo coronavírus está no “finalzinho” no Brasil. A declaração foi feita durante discurso em Porto Alegre, onde o presidente cumpre agenda oficial.



12:33 - 10/12/2020 COVID-19: Bolsonaro não fala em vacinação, mas insiste no uso da cloroquina disse nesta quinta-feira (10/12) que aestá no “” no Brasil. A declaração foi feita durante discurso emonde o presidente cumpre agenda oficial.“Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos que melhor se saíram no tocante à economia. Prestamos todo os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros, que precisavam realmente disso aí. Isso fez também movimentar a economia de estados e municípios", destacou.





A declaração ocorre no momento em que o pais registra novo aumento no número de mortos pela COVID-19. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 6.728.452 casos da doença confirmados, com pouco mais de 179 mil mortos. Só nas últimas 24 horas, 836 mortes foram registradas.





O presidente também criticou o tom usado pela imprensa no início da pandemia, que, segundo ele, "gerou pavor". "Nós devemos enfrentar os problemas. Não levar o caos, pavor. O que aconteceu no início da pandemia não leva a nada”, explicou.



O discurso negacionista presidencial





Bolsonaro desde o início da pandemia segue com o discurso negacionista. Ele chegou até mesmo a chamar o vírus de “ gripezinha ”. O presidente também incentivou o uso de hidroxicloroquina, remédio com eficácia não comprovada contra COVID-19.

Bolsonaro também foi responsável por uma “guerra” de acusações entre ele e o governador de São Paulo, João Dória (PSDB). Os dois disputam a liberação da vacina CoronaVac. Bolsonaro comemorou a morte de um paciente do estudo.

10 minutos acenando

Bolsonaro ficou 10 minutos ao lado de rodovia (foto: Alan Santos/PR) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acenando na margem de uma rodovia por dez minutos. A cena aconteceu na em Porto Alegre, onde o presidente vai participar da inauguração de duas obras. A rede televisiva mostrou tudo na íntegra, enquanto comentava dados da obra. A Tv Brasil, rede pública, exibiu nesta quinta-feira imagens ao vivo dona margem de umaA cena aconteceu na em Porto Alegre, onde o presidente vai participar da inauguração de duas obras. A rede televisiva mostrou tudo na íntegra, enquanto comentava dados da obra.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz