Bolsonaro cita hidroxicloroquina em tratamento e ignora falta de comprovação: 'E daí?'

Bolsonaro durante transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta (foto: Reprodução/Facebook Jair Messias Bolsonaro)

Adepto à hidroxicloroquina desde o início da pandemia do, o presidente da República(sem partido) voltou a falar do medicamento durante uma live pelo Facebook nesta quinta-feira (24). O governante disse, sem citar nomes ou maiores referências, que “alguns estudos” já dão a substância como eficaz no combate à, e usou um caso de contaminação do prédio presidencial em Brasília para dizer que a substância é eficiente.