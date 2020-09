Em live, Bolsonaro volta a dizer que índio e caboclo colocam fogo em florestas: 'Tem uma cultura'

Bolsonaro fez a transmissão ao vivo da cidade de São Paulo (foto: Reprodução/Facebook Jair Messias Bolsonaro) Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a dizer, em uma live no Facebook na noite desta quinta-feira (24), que parte das queimadas florestais que atingem Amazônia e Pantanal partem de “índios e caboclos”. O governante já tinha dito isso durante o O presidente(sem partido) voltou a dizer, em uma live no Facebook na noite desta quinta-feira (24), que parte das queimadas florestais que atingem Amazônia e Pantanal partem de “índios e caboclos”. O governante já tinha dito isso durante o discurso na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nessa terça-feira (22).





18:07 - 22/09/2020 Bolsonaro na ONU: nuvem de palavras compara discursos de 2019 e 2020 índio que toca fogo no roçado, é o caboclo também, o pequeno produtor que toca fogo no roçado. Alguns acham que eu devo mudar a cultura, até gostaria de mudar a cultura, até gostaria que pudesse mudar muitas culturas de uma hora para outra. Mas quem fala isso não tem noção do que está falando”, disse Bolsonaro, em transmissão ao vivo no Facebook. “Tem uma cultura em parte, não é o todo, que é oque toca fogo no roçado, é otambém, o pequeno produtor que toca fogo no roçado. Alguns acham que eu devo mudar a cultura, até gostaria de mudar a cultura, até gostaria que pudesse mudar muitas culturas de uma hora para outra. Mas quem fala isso não tem noção do que está falando”, disse Bolsonaro, em transmissão ao vivo no Facebook.





No discurso feito na Assembleia-Geral da ONU, o presidente havia citado que “caboclos” e “índios” queimavam o roçado para “sobrevivência”. "Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente, nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas", disse.





Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles estava junto de Bolsonaro na live desta quinta. O chefe da pasta também citou a questão dos focos de calor na Amazônia como algo tradicional.





“Há uma cultura de manejo do fogo, ela faz parte. Quando não se tem tecnologia nos lugares, qual a maneira de produzir? Corta, põe fogo e planta, até você produzir usando umas, duas, três plantações. Na quarta, ele muda. Isso é o pequeno agricultor, comunidades tradicionais. O índio também faz isso, faz parte da cultura. Quer dizer que qualquer queimada na Amazônia é índio ou caboclo? Não, não quer dizer e não foi isso que o presidente quis dizer”.





A transmissão ao vivo desta quinta foi feita da cidade de São Paulo. Isso porque, nesta sexta, o presidente passará por cirurgia no hospital Albert Einstein para remover um cálculo da bexiga.